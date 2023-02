Aboutaleb: Bankjes op CS weghalen was nodig, je wilt daar als passagier niet tussendoor lopen

column Het gesprek ging binnen vijf minuten van sushi naar genocide

Het eerste telefoontje was om 08.00 uur, het laatste net voor middernacht. RTL Nieuws belde gelukkig op een schappelijke tijd, zo rond 11.00 uur. Ik was al een tijdje wakker, had drie koffie op, toch kraakte mijn stem. Van 3 augustus 2014 naar de situatie nu: van de hak op de tak probeerde ik de hele genocide in een kwartier te proppen. ,,Sorry, slecht geslapen’’, verontschuldigde ik me.