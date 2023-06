Aanvalsplan tegen zwerfvuil is hard nodig: ‘Het is 30 graden en het ongedierte heeft hier lopend buffet’

Hangjonge­ren maken puinhoop van Cruyff Court: ‘Onveilig voor schoolkin­de­ren’

Het is iedere dag hetzelfde liedje in de Schoterbosstraat in Rotterdam. Hangjongeren komen massaal naar het Johan Cruyff Court in de Agniesebuurt. Niet om te voetballen, maar om onrust te veroorzaken. ,,Het wordt met de dag onveiliger hier’’, zegt directeur Marco Meily van de naburige school.