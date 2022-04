Aanvallen! Binnenkort weer lingerie scoren voor een prikkie bij fabrieksverkoop van Hunkemöller

Maarten en Lennart laten oude tijden herleven met reünie van café De Tap

Een klaverjastoernooi, een spaarkas en twee keer per jaar een groot feest: wát een tijden waren dat, in café De Tap in Nieuwerkerk aan den IJssel. Maar de populaire kroeg is niet meer. Vrienden Maarten Kroep en Lennart Brinkman (beiden 34) houden daarom een reünie, inclusief oud-barpersoneel en bandleden, vertelt Kroep.

18 april