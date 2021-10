Aanval Feyenoordfans op Duitse clubleiding in restaurant, politie Rotterdam op scherp

Ontvoerde man duikt na hachelijk avontuur op straat op

18 oktober De politie zoekt mensen die iets weten over de ontvoering van een Rotterdammer. De 42-jarige man werd in de nacht van donderdag op vrijdag in een overdekte parkeergarage aan de Pauwenburg meegenomen in een wit busje en vrijdagavond aangetroffen op de Franselaan, ook in Rotterdam.