Aantal zonnepanelen in de regio stijgt explosief, maar niet overal even hard

Goeree-Overflakkee staat trots bovenaan, Rotterdam staat op de laatste plaats. Ook in deze regio is het aantal zonnepanelen op woningen explosief gestegen, al zijn de onderlinge verschillen tussen gemeenten groot.

Het AD heeft op basis van gegevens van verzekeraars het aantal zonnepanelen op daken van woningen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat koudwatervrees bij burgers is verdwenen. Bijna twee op de tien Nederlandse huishoudens heeft nu zonnepanelen op het dak.

Koploper in de regio Rotterdam is het eiland Goeree-Overflakkee: maar liefst 26 procent van de woningen heeft daar zonnepanelen. Wethouder Thea Both zegt verheugd te zijn met de score, maar het verbaast haar niet. ,,Je ziet het als je over het eiland rijdt. We hebben naast windenergie ook vol ingezet op zonne-energie.‘’

Onderaan

Opvallend is dat stedelijke gebieden flink achter blijven. Zo zijn er in Rotterdam veel zonnepanelen bijgekomen (een stijging van 169 procent), maar heeft slechts 4 procent van de woningen deze energiebron. Ook Schiedam (6 procent) en Vlaardingen (7,8 procent) bungelen onderaan.

Dat is volgens duurzaamheidsspecialist Adriaan Korthuis verklaarbaar: buiten de steden hebben meer mensen een eigen dak. ,,In de grote steden, met veel appartementencomplexen, zijn veel gedeelde daken. Zonnepanelen moeten via de VvE worden geregeld en dat levert vaak gedoe op. Het is ingewikkelder.’’

Buurman

Bovendien zijn in Rotterdam de gebouwen hoger. ,,Mensen zien niet dat dat er zonnepanelen op het dak liggen. Dat is bij rijtjeshuizen anders. En als je ziet dat de buurman ze heeft, wil je ze zelf ook.’’ De gemeente Rotterdam meldt in een reactie ‘op de goede weg te zijn'. ,,Maar het kan beter. We doen er veel aan, we hebben er vertrouwen in dat zonne-energie een verdere vlucht gaat nemen.”

In Capelle aan den IJssel steeg het aantal zonnepanelen tussen 2017 en 2021 het sterkst, met maar liefst 250 procent.

