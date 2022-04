Aantal WW-uitkeringen in sector transport en logistiek met bijna 40 procent gedaald: ‘Uitzonderlijke situatie’

twee minuten metHet aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een beroep dat gericht is op transport en logistiek, daalde in de regio Rijnmond in een jaar tijd met bijna 40 procent. Jacqueline Toxopeus, arbeidsmarktadviseur Rijnmond bij het UWV, heeft daar wel een verklaring voor.

Het totale aantal WW-uitkeringen daalde tussen maart 2021 en maart 2022 met 34 procent. Hoe kan het dat de daling in de sector transport en logistiek nog groter is?

,,We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie. Een jaar geleden zaten we nog middenin een strenge lockdown. Veel detailhandel was gesloten en daardoor was er minder werk in deze sector. Onder andere veel chauffeurs raakten hun baan kwijt. Inmiddels is de economie enorm aangetrokken en zijn er in deze branche juist veel mensen nodig.’’

Hoe komt het dat er juist in deze branche nu zoveel vacatures zijn?

,,In coronatijd hebben veel personen een baan gevonden in een andere sector en blijkbaar bevalt dat goed. Veel mensen willen vanwege de onregelmatige werktijden ook niet in transport en logistiek werken. De Brexit speelt eveneens een rol. Het beroep van vrachtwagenchauffeur is minder aantrekkelijk als je door alle controles veel langer onderweg bent naar Engeland. Ook is er meer personeel nodig voor bijvoorbeeld het inklaren van goederen.’’

Wat gebeurt er om deze vacatures in te vullen?

,,Sommige werkgevers bieden werkzoekenden bijvoorbeeld een opleidingstraject aan waarbij ze hun chauffeurskaart kunnen behalen. Ze werken hiervoor samen met het Werkgeversservicepunt Rijnmond en het UWV. Zo dragen wij kandidaten aan. Werkgevers nemen daarvoor ook graag 60-plussers aan, of mensen die alleen in deeltijd kunnen werken.’’

Is de nood zo hoog?

,,In deze sector geldt, meer dan in andere sectoren, de slogan ‘Niet lullen maar poetsen’. Ze gaan gewoon creatief op zoek naar nieuwe werknemers.’’

Wat voor invloed heeft oorlog in Oekraïne op de werkgelegenheid?

,,Daar kan ik echt nog niets over zeggen. Dat hangt helemaal af van het verloop van die oorlog.’’

