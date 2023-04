Aantal deelbakfietsen explodeert: ‘Ze lieten Rotterdam links liggen, dat hebben ze verkeerd ingeschat’

Politie houdt 38-jarige man aan voor mishande­len hond in Oud-Char­lois

De politie heeft een 38-jarige man aangehouden voor de mishandeling van een hond in Oud-Charlois. Toen de dierenpolitie het pand in januari betrad, zag die in de gehele woning bloed liggen. Ook op een voorwerp in het huis zat veel bloed.