Aantal auto-ongelukken flink toegenomen in Rotterdam en omgeving

Voor Patricia (31) was haar grote liefde soms ook een vlucht: ‘Dansen hield mij op de been’

Ze had het nooit verwacht, maar Patricia Kabasubabu (31) staat in de halve finale van de International Dance League. In Theater Rotterdam gaat ze zaterdagmiddag de strijd aan met de beste dansers ter wereld. ,,De dans heeft mij op de been gehouden.’’

29 oktober