Aangifte tegen en onderzoek naar Rotterdamse agenten die ‘doelbewust’ logen over arrestatie

Hoe is het nu met? Gera hoopt met stadstour in gebaren­taal meer te betekenen voor doven door heel het land

Midden in het eerste jaar van corona begon Gera Vonk-Huisjes met de stadstours in gebarentaal. Rotterdam had daarmee de primeur in Nederland. Langzaam volgen nu meer steden en dat is goed nieuws voor doven en slechthorenden.

21 november