Aangespoelde zeepaardjes worden opgevangen in Blijdorp: ‘Zijn geen goede zwemmers’

Zeepaardjes tropische diertjes? Nee hoor, ze komen ook in Nederland voor. De afgelopen winters spoelden opvallend veel onderkoelde kortsnuitzeepaardjes aan op onze stranden, vooral na stormachtig weer. Mark de Boer, verantwoordelijk voor de opvang in Diergaarde Blijdorp, legt uit hoe de beestjes te redden zijn.

,,Aangespoelde zeepaardjes lijken vaak dood, maar dat is lang niet altijd zo. Mensen pakken ze op en schrikken, want ze voelen dat het dier leeft. Door de warmte van de handen bewegen ze een beetje”, zegt De Boer. Maar wat doe je dan? In ieder geval niet terug het water ingooien.

Waarom niet?

,,Zeepaardjes zijn geen goede zwemmers. Ze raken los van het takje of schelpje waaraan ze zich aan de bodem vastklampten. Door onderkoeling hebben ze weinig energie meer om zich ergens anders aan vast te grijpen. Teruggooien heeft geen zin, dan spoelen ze enkele minuten later weer aan.”

Opwarmen dus?

,,Ja, maar dat moet heel voorzichtig. Ze kunnen niet tegen hoge temperatuurswisselingen. Daarom vragen we om ze naar onze opvang te brengen.”

Hoe komen ze daar?

,,Als je een zeepaardje op het strand aantreft, pak dan een zakje of bakje en doe daar koud zeewater in. Wij zeggen daarom ook: neem als je een strandwandeling maakt altijd een plastic zakje mee. Daarna bel je ons. Dan organiseren we hoe het beestje naar ons gebracht wordt. Dat kan de dierenambulance zijn of mensen komen zelf even langs. Laatst is op die manier weer een zeepaardje gered.”

Hoe maakt het diertje het?

,,We hebben het zeepaardje in een aquarium geplaatst, dat voorzichtig wordt opgewarmd. Dat gebeurt tot een temperatuur van zo'n 14 graden. In de lente, wanneer het zeewater rond diezelfde temperatuur ligt, zetten we de opgevangen dieren uit. De ervaring leert dat alle diertjes die we binnen krijgen, ruim twintig de afgelopen twee winters, het overleven. Het uitzetten gebeurt bij de Oosterschelde. Daar is een geschikt leefgebied waar zeepaardjes in het wild leven.”

Ze krijgen dus geen plek in de dierentuin?

,,Nee, dat mag niet zomaar. De dieren komen uit het wild en moeten daar ook weer uitgezet worden.”

Volledig scherm Mark de Boer, van de zeepaardjesopvang in Blijdorp. © Diergaarde Blijdorp

