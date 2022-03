Aan de ontbijttafel met verkiezingswinnaar Robert Simons: ‘Adrenaline bleef zelfs na paar borreltjes’

In huize Simons staat donderdagochtend de televisie aan. Op de bank liggen de drie kinderen van de Leefbaar-lijsttrekker aandachtig te kijken. Als Simons (59) ze bij zich roept, luisteren ze niet direct. Grappend: ,,Kijk nou, ze kénnen me niet eens meer.”

Simons, woonachtig in Rotterdam-Oost, was het afgelopen jaar dan ook een drukbezet man. ,,Ik werkte - niet overdreven - zeven dagen per week. Maar: je hebt werk en je hebt werk. Van iets dat je graag doet, krijg je energie. Ik ben nú lijsttrekker, een once in a lifetime experience. Ik moet alles geven en ik kan je vertellen: mijn team kon me niet altijd bijhouden.”