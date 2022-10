Aad was een zorgzame man en vader, een toegewijde opa en enthousiaste koorzanger

Man stapt in auto bij Rotterdam Centraal en wordt drie weken vastgehou­den in Haagse woning

Een 42-jarige Zuid-Amerikaanse man is gisteren ontsnapt uit een woning in Den Haag, waar hij vermoedelijk bijna drie weken is vastgehouden. De man stapte op 8 september bij Rotterdam Centraal in een auto met drie mannen en verdween daarna van de radar, totdat hij zich gisteren zwaargewond meldde bij politiebureau Zuiderpark in Den Haag.

