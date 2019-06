Aad van Manen overmeesterde dronken bestuurder: ‘Ik dacht: hij gaat mensen vermoorden’

‘Ik hou van je kraaien­poot­jes? Zoiets moet mijn man niet tegen me zeggen’

13:20 Er waren 22 dichters, 1 Metropool Orkest en 5 Last Poets. In de Doelen donderdagavond. Het was Poetry International. Sommige gedichten hakten erin, andere zou je echt nog eens moeten nalezen om er in godsnaam achter te komen wat ze betekenden en er was eentje die ik kon onthouden. Twee regels: Vroeger hield ik van je ogen. Nu hou ik van de kraaienpootjes eromheen.