A20 bij Terbregseplein weer vrijgegeven na file door door kapotte vrachtauto

Schipper wordt gepakt met zeven illegale Albanezen op zeilboot: ‘Ik zou toeristen gaan rondvaren’

Terwijl zijn landgenoten aan het front in Oekraïne al dan niet verplicht vechten tegen de Russen, verschijnt de 30-jarige Andriy K. maandag in de rechtbank. De schipper uit Odessa werd in september op de Noordzee opgepakt toen hij met een zeilboot zeven illegale Albanezen naar Engeland bracht. Een georganiseerde mensensmokkelreis volgens justitie, maar kapitein K. beweert dat hij met een smoesje naar Nederland is gelokt. ,,Ik zou toeristen gaan rondvaren.’’

