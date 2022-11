73-jarige vrouw door viertal overvallen in woning in Rotterdam-Zuid

Komt de WK-koorts langzaam op gang na eerste overwin­ning? ‘Zoveel interesse niet verwacht’

De winst van Nederland tegen Senegal is goed nieuws voor de Oranjefans. Dat was ook wel nodig, want het enthousiasme voor het WK in Qatar was in Rotterdam en Schiedam soms nog ver te zoeken. Een positief begin kan mogelijk de sfeer positief veranderen. Wordt de WK-koorts langzaam aangewakkerd?

19:11