7 x bosje bloemen: hier in en rond Rotterdam zijn pluktuinen

Kunstenaar Maarten maakt kunst van overgeble­ven as na brand bij Keilewerf: ‘Vorm van verwerking’

Bij de verwoestende brand in de Keilewerf ging het atelier van kunstenaar Maarten Bel (36) verloren. In de dagen erna kwam hij met een nieuw, creatief idee: het maken van kunstwerken met de overgebleven as van zijn kunstwerken die in vlammen opgingen.