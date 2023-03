60 evenementen in 4 maanden: dit is er te doen tijdens de Zomer op Zuid

“Rotterdam-Zuid heeft lang niet de aandacht gekregen die het verdiend, als je het mij vraagt,” zei wethouder Said Kasmi tijdens de programmapresentatie van de Zomer op Zuid op dinsdag 14 maart. “Vele Rotterdammers reizen de omgekeerde richting op deze zomer. Bewoners van Oost, Noord en West gaan de brug oversteken.”

Van gospel tot een tweeduizend-meter-maaltijd

Zomer op Zuid trapt af tijdens Pinksteren, op 26 en 27 mei, met het 3:16 Urban Gospel Festival. Je ontdekt hier (inter)nationaal gospeltalent in combinatie met urban artiesten. In juni is het tijd voor architectuur, met drie drijvende bakken in de Maashaven en een kunstroute over het dak van Zuidplein. Dit laatste is de opvolger van de Rotterdam Rooftop Walk door de Rotterdamse Dakendagen.

Begin juli kun je grote namen spotten tijdens het nieuwe hiphopfestival Rolling Loud in Ahoy en het gratis Metropolis Festival. Ook is er het nieuwe Motion Theater Festival in het Zuiderpark met spoken word, dans en muziek van jonge makers. Altijd al eens willen salsa dansen? Dan moet je op zondag 23 juli op het Afrikaanderplein zijn voor Shine Festival.

Door naar augustus: dan kijk je naar films in de buitenlucht tijdens de Zuid Open Air Cinema. Ook is er een tweeduizend-meter-maaltijd waarbij je een culinaire wandeling maakt van Verhalenhuis Belvedere tot het Boijmans in Hillesluis. Op verschillende locaties eet je een gang en onderweg kom je kunst en cultuur tegen. De Zomer op Zuid sluit af in september met de Rotterdam Street Culture Week en All Caps.

Lees verder onder het Instagram-bericht >

View this post on Instagram A post shared by Shine Festival Rotterdam (@shinefestival.nl) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In alle hoeken en gaten

Het bomvolle programma van vier maanden is enorm afwisselend; met foodfestivals, muziek, kunst en architectuur. Van kleine buurtfeestjes zoals Festival Poerlamoer (uitspraak op z’n Rotterdams) tot een grote publiekstrekkers als North Sea Jazz.

Programmaleider Aysel Kaya: “Op het water, op de daken, op de muren en op de pleinen: de Zomer op Zuid is echt overal. Van de Tarwewijk tot Hillesluis en van het Mallegatplein tot het Deliplein.” Kortom: je hoeft niet op vakantie dit jaar!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!