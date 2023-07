58 acts en 11 podia: het gratis Eendracht Festival is bijna terug

rotterdam van toen Voor de lol op de pont over het Scheur om te lonken naar de kont van de Nieuw Amsterdam

Ja, we weten het inmiddels maar al te goed: als er iets drijft of vaart op de raadplaat, dan stromen de mailtjes binnen. Als ware het een zondvloed, klotsen de kersverse schrijfsels in ons digitale postbusje en kunnen de redacteuren van Rotterdam van Toen naar hartenlust hengelen. Zeker als het draait om een pont − niet pontje, zo’n ding weegt tonnen − die ooit in alle rust en vrede tussen Maassluis en Rozenburg heen en weer dobberde.