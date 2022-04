50 jaar Winkelcentrum Zuidplein: voor de een vergane glorie, voor de ander een gezellig dagje uit

opinie Terwijl zovelen het moederhart van de Kuip nodig hebben, is het opnieuw onzeker of het stadion blijft

Een van de punten waarop Leefbaar en Denk samen in het verleden lijnrecht tegenover VVD en D66 stonden, is een nieuw stadion voor Feyenoord. Nu deze vier partijen voor een nieuwe coalitie gaan in Rotterdam, maakt Marijke Mulder van actiegroep Stadion op Zuid zich zorgen over de toekomst van de Kuip.

16 april