40 kilo hasj aangetroffen op een passagiersvlucht van Marokko naar Rotterdam

met video Drama voor familiebe­drijf: jaar na grote brand gaan nu wéér vier bedrijfs­hal­len in vlammen op

Het drama voor het familiebedrijf Schipper Vastgoed in Capelle aan den IJssel is compleet. Nadat vorig jaar Het Ondernemershuis in vlammen opging, stonden vanochtend vier van hun bedrijfshallen aan de Burgemeester Schalijlaan in lichterlaaie. ‘Dit is een enorme tegenvaller.’

13:29