35-jarige man neergestoken in woning, zes mannen aangehouden

Feyenoord­le­gi­oen is vol optimisme in Praag: ‘Aan de supporters zal het niet liggen’

Het ligt in Praag op de lippen van vele Feyenoordsupporters: Tirana. Het zijn de optimisten van het legioen. Ze geloven in de eerste Europese halve finale in twintig jaar voor hun Feyenoord. Maar dat niet alleen. Sommigen hebben de reis naar finalestad Tirana al geboekt. ,,Als je voor Feyenoord bent, moet je dromen. De realiteit is niet altijd even leuk.’’

13 april