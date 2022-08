33-jarige man overleden na ongeval aan Rotterdamse Boszoom

Man (71) overleden na vechtpar­tij in café Rotterdam-Zuid

Een 71-jarige man is overleden na een vechtpartij in een café aan de Wolphaertshof in Rotterdam-Charlois. Bij de knokpartij raakt hij zeer ernstig gewond. Later is hij in het ziekenhuis overleden. Een 38-jarige Rotterdammer is aangehouden. Dit heeft de politie vrijdag bekend gemaakt.

5 augustus