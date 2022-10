16 aanhoudingen en 131 bekeuringen bij grootschalige verkeerscontrole in Rotterdam-Zuid

Op de Rotterdam­se markt is de crisis nog ver weg, maar: ‘Wij ontkomen ook niet aan prijsstij­gin­gen’

We weten het allemaal: op de markt is uw euro minstens twee euro vijftig waard. En da’s lekker meegenomen in een tijd dat de supermarkten de prijzen opschroeven, en de portemonnees van minima leger worden door de energiecrisis. Alhoewel de schade nog reuze meevalt, zo leert een rondje over de weekmarkt op de Binnenrotte. ‘Maar ook wij ontkomen niet aan prijsstijgingen’.

7 oktober