12 actievoerders OccupyEUR aangehouden bij protestactie in Erasmus Universiteit

Tessa’s keuken is zo lek als een mandje, kasten vol schimmels: ‘Ik wil alleen maar een waterdicht huis’

De Rotterdamse Tessa Hofland (31) is ten einde raad. Vanwege een lekkage in haar keuken én een flinke scheur in de muur kampt ze na elke flinke regenbui met wateroverlast in haar huurwoning. Haar keukenkastjes zitten bomvol schimmel. Het probleem speelt al jaren, maar verhuurder Metterwoon zou het probleem niet oplossen, stelt Hofland.