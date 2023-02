10 Rotterdammers, één lange tafel: Leon en Ruud organiseren bijzondere diners

indebuurt.nlHoe vaak zit jij aan tafel met negen onbekenden? Hoogstwaarschijnlijk bijna nooit. Het is het basisingrediënt van de diners die Ruud Tompot en Leon Keekstra organiseren. “Het gaat over de magie die ontstaat wanneer mensen elkaar ontmoeten.”

Als je je aanmeldt voor een diner van Ruud en Leon staat je een groot mysterie te wachten. Op een mooie (steeds wisselende) locatie in Rotterdam neem je plaats aan een lange tafel met negen anderen: acht gasten en twee organisatoren die zorgen voor de gespreksonderwerpen. “De dynamiek is fantastisch.”

Gespreksopeners

Voorafgaand aan de avond krijg je een vraag of opdracht. Bijvoorbeeld om je ultieme guilty pleasure door te geven of het lelijkste voorwerp uit je huis mee te nemen. “Iedereen heeft wel iets staan wat je ooit van tante Hanny hebt gekregen, maar wat je helemaal niet wilt hebben. Door hierover te praten, leer je meteen een andere kant van mensen kennen”, vertelt Ruud.

Hij begon in 2006 al met de ontmoetingsdiners, op dat moment met zijn toenmalige vriendin. “Later heb ik ook avonden georganiseerd met kunstenaar Luciënne van Assendelft. We aten toen met heel lang bestek!” Zeventien jaar en 178 diners later is het concept nog steeds een succes. “Voor mij staat verwondering centraal. Dat je met Rotterdammers in contact komt die je anders nooit zou spreken. Uiteindelijk zijn we allemaal mens en eten we door onze mond.”

Volledig scherm De tafel met gasten van een dineravond. © Privéfoto Ruud Tompot

Culturen op de West-Kruiskade

Inmiddels is Leon aangehaakt als compagnon. “Ruud zijn kracht is om directe vragen te stellen die tot de kern gaan. Zo startten we ooit met ‘Wie heb je voor het eerst gezoend en waarom is dat over gegaan?’. Het zet mensen meteen aan het denken en je leert elkaar op een persoonlijke manier kennen. In Nederland stellen we onszelf vaak voor aan de hand van ons beroep, terwijl dat weinig over je persoonlijkheid zegt. Bij ons aan tafel valt dat weg.”

Leon noemt zichzelf de Stadsbemoeial en hij geeft trendtours door het Oude Westen. Bij de komende diners laat hij de gasten voorafgaand bijzondere plekken op de West-Kruiskade zien. “Daar gebeurt zoveel moois door alle culturen die naast elkaar leven. Ik wil rauwe randjes laten zien, dingen die net buiten het kader vallen.” Hetgeen wat ze tijdens de ‘cruising op de Kruiskade’-tour tegenkomen, wordt meegenomen aan tafel. “Bijvoorbeeld door gasten te vragen wat ze uit andere culturen willen meenemen in hun eigen dagelijks leven.”

Van herenhuis tot atelier

De plek waar de lange tafel staat wisselt. “Van een herenhuis aan de Mauritsweg of mijn huis in Kralingen tot een atelier van een kunstenaar of een oude kerk: het kan allemaal. We creëren altijd een huiselijke omgeving, want dat draagt bij aan de veilige sfeer”, zegt Ruud. Hij denkt dat mensen meer en meer op zoek zijn naar echt contact en persoonlijke verhalen. “We willen niet alleen het mooie plaatje zien zoals op sociale media.”

Wat je op je bord krijgt, wisselt ook per editie. Het blijft een verrassing tot je aanschuift. “De afgelopen diners hadden als naam ‘Ophaalchinees’ en daarvoor haalden we eten bij Tai Wu. Maar we werken ook wel eens samen met verschillende chefs.”

Aanschuiven

Lijkt het je leuk om het eet-avontuur met onbekende Rotterdammers aan te gaan? Ruud en Leon kondigen nieuwe edities aan via hun persoonlijke social media-accounts. Voor het eten betaal je een vast bedrag en daarnaast reken je de drankjes los af.

