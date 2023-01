10.000 kilometer fietsen van de Kaap naar Sparta: ‘Iedere dag willen we 160 kilometer fietsen’

,,Op 6 augustus zwaaien vrienden en familie ons uit vanaf Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht. Daarna vliegen we naar de Noordkaap. Daarvandaan fietsen we langs de noordkust van Noorwegen, Zweden, nemen we de boot naar Estland, rijden we door Letland, Litouwen, Polen, Duitsland en Macedonië om uiteindelijk in Sparta in Griekenland te eindigen. Dat is 10.000 kilometer. De Kaap en Sparta zijn ook locaties in Rotterdam. We hopen dat Rotterdammers zich aansluiten bij ons project via jointheplan.nl en bijvoorbeeld lopen, fietsen of rennen van Katendrecht - de Kaap - naar stadion Sparta.’’