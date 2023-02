Zwembad De Watertuin opent op 1 maart: voetbalman Patrick Vermeulen is nieuwe directeur

Vermeulen is naast zijn functie bij het gemeentelijk Accommodatiebedrijf ook werkzaam als directeur bestuuder bij Sport en Welzijn in de gemeente Moerdijk. Aan die organisatie is de geboren en getogen Bredanaar ruim 21 jaar verbonden. Eerst in de gemeente Ridderkerk en de afgelopen vijf jaar in Moerdijk.

In deze organisatie zijn onder meer de buurtsportcoaches, het jongerenwerk, een cultuurcoach, een welzijnsaccommodatie en het Moerrdijkse jongerenactiviteitencentrum ondergebracht. Ook de beweegactie ‘Meer Moerdijk’ valt onder zijn hoede. Een zwembad exploiteren is voor de CIOS-opgeleide Vermeulen een nieuwe tak van sport.

In de voetballerij is Vermeulen genoegzaam bekend. Hij trainde onder meer de eerste elftallen van Halsteren, MOC’17, Alliance, RSV en is momenteel hoofd opleidingen van Rood Wit in Sint Willebrord.

Oude bad

Het oude zwembad De Vijfsprong sluit komende zondag 12 februari. Het nieuwe zwembad wordt vrijdag opgeleverd, maar daarna zijn er voor het personeel (Vermeulen werkt met een team van tien collega's) dat mee overgaat nog enkele weken nodig om op te starten en te leren omgaan met de nieuwe apparatuur en systemen.

Met de aanstelling van Vermeulen is ook een Raad van Commissarissen aangesteld. Daarin zitten René Kerstens, Mary-José van Overveld en Mary Geleijnse.

Op 1 maart gaat De Watertuin open. Hoe de toekomst van sporthal De Vijfsprong eruit ziet, is nog onderwerp van discussie in de gemeente. De voornaamste gebruiker is handbalclub Orion, die in elk geval dit seizoen kan afmaken in de sporthal, die eind vorig jaar nog diende als noodopvang voor vluchtelingen.

