Zwarte lijst voor wie zich misdraagt in de horeca wordt alsnog ingevoerd

Ondernemers in binnensteden van zeven Nederlandse gemeenten gaan overlastgevers bijhouden op een zwarte lijst. Wie een wapen bij zich draagt, iemand mishandelt of bijvoorbeeld drugs bij zich heeft, komt op de lijst en wordt collectief geweigerd aan de deur.

Het middel werd jarengeleden al ingezet, maar is vanwege het onvoldoende waarborgen van de privacygegevens in 2018 afgeschaft. Nu er een nieuwe database komt en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) groen licht heeft gegeven, krijgen horecaondernemers binnenkort een nieuwe stok ‘om mee te slaan’. Amersfoort, Haarlem, Roosendaal, Zwolle, Enschede, Almelo en Emmen willen deze zwarte lijst gaan gebruiken.

Staat een raddraaier op de zwarte lijst, dan kan hij/zij tot maximaal 24 maanden geweigerd worden bij alle aangesloten ondernemingen. Hiervoor moet je wel een zwaar vergrijp hebben gepleegd, blijkt uit het modelprotocol Collectieve Horecaontzegging. Het gaat om zware mishandeling of gebruik van een vuurwapen.

Straffen tot tot jaar horecaontzegging

Maar ook het in het bezit hebben van meer dan 5 gram drugs of betalen met vals geld wordt bestraft. Hiervoor staat een ontzegging van 3 maanden. Is iemand betrokken bij een vechtpartij, aanranding, poging tot diefstal of betrapt op het dragen van een wapen, dan kan een ontzegging volgen van 6 tot 12 maanden.

Quote We zijn hier al tijden mee bezig en hebben drie jaar geleden van de Autoriteit Persoonsge­ge­vens te horen gekregen dat deze zwarte lijst mag Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft op vrijwillige basis de voorwaarde voor de zwarte lijst ontwikkeld. ,,Dat het nu zo in het nieuws is, verbaast ons eerlijk gezegd. We zijn hier al tijden mee bezig en hebben drie jaar geleden van de Autoriteit Persoonsgegevens te horen gekregen dat deze zwarte lijst volgens de wet mag.”

Speciale database in ontwikkeling

Sindsdien hebben zeven gemeenten zich gemeld. Amersfoort, Haarlem, Roosendaal, Zwolle, Enschede, Almelo en Emmen hebben oren naar het middel tegen raddraaiers. Zij moeten echter engelengeduld hebben, laat KHN weten. ,,We zijn nog in ontwikkeling. Er moet een speciale database komen en die is nu nog niet werkend. Zolang die er niet is, kan er niet gestart worden.”

Juist die database is cruciaal voor een goedwerkend systeem. Hierin worden de persoonsgegevens opgeslagen, waardoor aangesloten horecaondernemers kunnen zien wie een ontzegging heeft ontvangen. Zo worden persoonsgegevens opgeslagen, maar óók een foto. Toekomstige raddraaiers krijgen altijd inzage in hoe en waarom hij of zij is geregistreerd.

‘Net zoals vroeger, maar dan anders’

,,Precies zoals vroeger’’, juicht John Janssen toe. Hij is eigenaar van Bubbels, een populaire uitgaansgelegenheid in het centrum van Amersfoort. ,,Toen hingen we, op initiatief van Derk Koetje, een oud-smeris, foto’s van raddraaiers op in onze tenten. Dan wisten we van elkaar wie hier niet kwam om een feestje te vieren.”

Quote Je moet alle middelen aangrijpen om ervoor te zorgen dat je uitgaat op een plezierige manier. Wil of doe je dat niet, dan hoor je er ook niet thuis John Janssen, horecaondernemer in Amersfoort

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mocht dat niet meer. Ook de applicatie op de mobiele telefoons die ondernemers gebruikten, werd afgeschaft. Daarom ziet Janssen liever vandaag dan morgen dat de database in werking gaat. ,,Ja, natuurlijk. Je moet alle middelen aangrijpen om ervoor te zorgen dat je op een plezierige manier uitgaat. Wil of doe je dat niet, dan hoor je er ook niet thuis. Met zo’n zwarte lijst maak je heel inzichtelijk wie zich misdragen heeft en wie je dus moet weren uit je zaak.”

Meerdere vergunningen afgegeven

In Amersfoort heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 20 december 2022 een bulkvergunning verleend aan 13 horecaondernemers voor het toepassen van een collectieve horecaontzegging. In Almelo gebeurde dit al op 6 oktober bij 17 ondernemingen en in Zwolle kregen 29 ondernemingen op 21 april toestemming.

Koninklijke Horeca Nederland (nog) kon nog niet zeggen wanneer het systeem wél volledig werkt: ,,We zijn ermee bezig. Het liefst hebben we het natuurlijk zo snel mogelijk beschikbaar.”

