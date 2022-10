Zorgen over verbouwing Van Oorschot-pand: ‘Zijn vaker architectonische dwalingen in stad geweest’

ROOSENDAAL - In het beeldbepalende Van Oorschot Mode-gebouw in Roosendaal komen 25 appartementen. Maar waarom zou je hier dan een extra etage op plaatsen die helemaal niet past in de Dokter Brabersstraat? Dat wil de Roosendaalse raad wel eens weten.

Het pand aan de Dokter Brabersstraat 4-10, met de kenmerkende trap aan de voorkant, wordt tot vreugde van de Roosendaalse politiek niet gesloopt. Er komen woningen voor starters. Maar een geplande extra bouwlaag zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij enkele fracties.

Afwijkende bouwstijl

Op basis van tekeningen heeft Sjef van der Touw van de Roosendaalse Lijst weinig vertrouwen dat deze extra laag mooi past bij de bestaande bebouwing. ,,We juichen de omvorming naar appartementen toe, maar wij zien hier duidelijk een afwijkende bouwstijl en dat geeft ons bedenkingen. Over smaak valt te twisten, maar er zijn al vaker architectonische dwalingen geweest in Roosendaal”, zegt het raadslid tijdens de commissievergadering.

Quote We kunnen het pand behouden én de woningcri­sis oplossen Sanneke Vermeulen, wethouder Roosendaal

Ook de PvdA, CDA en Vitaal Liberaal vinden het belangrijk om recht te doen aan de markante panden die Roosendaal heeft. Daar hoort dit gebouw duidelijk tussen, blijkt uit de korte geschiedenisles van Rianne Sieben (Vitaal Liberaal). De voormalige kledingwinkel is in de jaren zestig gebouwd door architect Sier van Rhijn. Het pand was niet direct in trek, maar stond later wel eens op een ranglijst voor mooiste gebouw van de stad. ,,Het is echt een architectonisch belangrijk gebouw voor Roosendaal”, vertelt ze.

Woningbouwcrisis

Wethouder Sanneke Vermeulen is het roerend met de raadsleden eens dat dit soort panden niet mag worden gesloopt. Juist daarom is de keuze gemaakt om het Van Oorschot-gebouw op deze manier te verhogen. ,,We kunnen zo het pand behouden, maar ook meerdere appartementen bouwen en zo proberen om de woningbouwcrisis op te lossen.” Een vergelijkbare oplossing is in Roosendaal gebruikt bij het voormalige Centrum voor de Kunsten aan de Nieuwstraat.

De herbestemming van de kledingwinkel is slechts één van de ontwikkelingen in de Dr. Brabersstraat. Het is de bedoeling dat hier ruim 300 woningen gebouwd worden en zowel op de plek van de voormalige V&D als het OFI-gebouw moet een woontoren verrijzen.

Fijn dat dit desolate deel van Roosendaal verbouwd wordt, maar de PvdA en Vitaal Liberaal blijven ongerust dat het hier een warboel wordt van niet bij elkaar passende gebouwen. Die zorgen probeert de wethouder weg te nemen. Vermeulen: ,,We hebben een visie voor de hele Dokter Brabersstraat en die komt er volgend jaar ook voor de ontwikkeling op de Laan van Brabant. We zorgen dat het netjes bij elkaar past.”