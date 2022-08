Zomerdrukte in zwembaden weegt niet op tegen stijgende kosten: zwemmen wordt stuk duurder

Bij de zwembaden van Sportfondsen Nederland (onder andere De Stok in Roosendaal en de Banakker in Etten-Leur) en Laco (Baarlebossche in Oudenbosch en Laco Rucphen) gaan per 1 september de tarieven met 7,5 procent omhoog. Ook eigenaar Optisport van onder meer De Niervaert in Klundert ontkomt naar eigen zeggen niet aan prijsstijgingen, maar bekijkt nog per locatie wat noodzakelijk is.