Zij is het nieuwe gezicht van Visit Halderberge: ‘Wij hebben meer dan alleen de basiliek’

We spreken af in het als toeristisch informatiebureau ingerichte NS-station van Oudenbosch. Vrijwilliger Willem laadt de speciale Visit Halderberge-bakfiets vol met toeristische folders en flyers. Daarmee fietst hij even later naar het basiliekplein. Voor het interview blijft Manon achter in het station, op Valkenburg na het oudste van ons land.