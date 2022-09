Zestig jaar getrouwd en ieder jaar weer kussen in de rups

Raken deze Roosenda­lers na 30 jaar een stuk tuin kwijt? ‘Gemeente doet maar wat’

ROOSENDAAL - Onbegrijpelijk vinden ze het, een groep buren aan de Imkerberg in Roosendaal. Sommigen wonen al dertig jaar in hun toenmalige nieuwbouwhuis met achtertuin. Maar toen plofte in januari die brief op de mat: die tuin is (deels) illegaal.

6 september