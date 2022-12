Zelfs curlen wordt ‘fun’ bij Playdôme in Roosendaal

Doek valt voor zorg in De Pastorie: bewoners zorgappar­te­men­ten moeten weg uit Nispen

NISPEN - De bewoners van zorgappartementen in De Pastorie in Nispen moeten vóór 1 mei verhuizen. Het gebouw is volgens zorgorganisatie Groenhuysen niet meer geschikt om de zorg die zij nodig hebben op een verantwoorde manier te leveren.

16 december