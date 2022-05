‘Zeer hardleerse’ John H. uit Sint Willebrord (64) moet volgens OM vijf jaar brommen voor grootschalige drugshandel

De 64-jarige H. zou zich volgens het OM bezig hebben gehouden met het treffen van voorbereidingshandeling voor het verkopen, telen, vervoeren en importeren van zowel hard- als softdrugs. Zijn dorpsgenoot wordt verdacht van het verwerken van softdrugs.

De politie kwam beide mannen op het spoor na de kraak van cryptotelefoondienst EncroChat. Daardoor kon worden meegelezen met de versleutelde communicatie van de mannen, die zich onbespied waanden.

‘Grote, professionele internationale drugshandel’

Uit de onderschepte berichten bleek volgens het OM dat H. maandenlang bezig is geweest met vooral handel in drugs. De officier van justitie noemde hem op zitting daarin ‘heel allround’. ,,Softdrugs, ice, chemicaliën. Hij was van alle markten thuis. Het gaat hier om grootschalige, professionele internationale drugshandel.”

Volgens de officier van justitie staat het als een paal boven water dat de Willebrorder daadwerkelijk hard- en softdrugs verhandelde, dan wel importeerde. Ook al wezen de versleutelde berichten voornamelijk op voorbereidingshandelingen voor drugshandel.

Quote Uit de chats blijkt duidelijk dat verdachte erg gefocust was op het verdienen van geld Officier van Justitie

,,Met tig contactpersonen enkel voorbereidingen voor drugshandel treffen, levert geen geld op. Uit de chats blijkt duidelijk dat verdachte erg gefocust was op het verdienen van geld. Het ligt voor de hand dat hij daadwerkelijk drugs heeft verkocht of binnen het grondgebied heeft gebracht’', aldus de officier dinsdag.

H. ontkende gebruik cryptotelefoon

Tijdens een pro-forma zitting een jaar geleden ontkende H. in alle toonaarden gebruik te maken van een cryptotelefoon. ,,Ik zou niet eens weten hoe zo’n ding werkt. Ik heb alleen een iPhone‘’, vertelde hij de rechtbank destijds.

Volgens H. was de telefoon van zijn Colombiaanse vriend Paco, die in oktober 2020 vermoord werd teruggevonden in Tholen. De officier van justitie gaf toen aan dit scenario niet te geloven. ,,Paco sprak geen Nederlands terwijl vrijwel alle chatberichten in het Nederlands waren opgesteld.”

‘Zeer hardleers’

Uit de versleutelde berichten kwam volgens het OM naar voren dat de andere verdachte, de 31-jarige Willebrorder, ‘prominent bezig was het verwerken van hasj’. De man is - net als zijn 64-jarige plaatsgenoot - al eerder in aanraking gekomen met justitie vanwege drugsdelicten.

H. werd in 2019 al veroordeeld voor acht jaar cel voor grootschalige drugshandel. Hij ging destijds in hoger beroep en mocht dat in vrijheid afwachten. In januari 2021 werd hij echter weer opgepakt.

Het OM noemt beide mannen ‘zeer hardleers’.

Uitspraak over 14 dagen.

