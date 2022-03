Wouw krijgt één gezondheidscentrum voor eerstelijns zorg: ‘Daardoor wordt de zorg beter’

Wéér drugs gevonden in woning Roosendaal: duo verdacht van handel in onder meer ‘zombiedrug’ flakka

ROOSENDAAL - Een 52-jarige vrouw en een 46-jarige man zijn woensdag aangehouden op verdenking van drugshandel. Dat gebeurde in een woning aan de Frans Halslaan in Roosendaal. Deze woning werd in 2017 en in 2020 ook al doorzocht, meldt de politie. Toen werden handelshoeveelheden drugs gevonden.

17 maart