Woning en schuur in Oud Gastel dicht na vondst van drugslab met ruim 6 kilo methamfetamine

Op de laatste dag oogt de Albert Heijn in De Roselaar als een Sovjetwin­kel: ‘Verschrik­ke­lijk dat AH weggaat’

ROOSENDAAL – De Albert Heijn in winkelcentrum De Roselaar sloot zaterdag definitief de deuren. Vooral voor veel senioren in de buurt is dat een aderlating. De eerstvolgende andere supermarkt ligt namelijk best een eindje verderop.