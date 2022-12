Winkeldief jat drank bij supermarkt in Roosendaal en slaat beveiliger in gezicht

Op safari door de supermarkt; de kunst is om de snacks te laten liggen en het fruit in je mandje doen

RUCPHEN – Freek Vonk is nergens te bekennen en de big five al evenmin. Toch gaan de basisschoolleerlingen van Het Palet in Rucphen deze donderdag op safari. In de plaatselijke supermarkt nog wel.

25 november