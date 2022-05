Willemijn en Laura halen met Pinxos de Spaanse middagborrel naar Roosendaal

Column Busje komt zo, maar nu even niet

Zodra het in dit land gaat over coronamaatregelen, toeslagenaffaires, treinstoringen bij de minste of geringste regenbui, de krappe woningmarkt, klimaataanpassingen en asielzoekersopvang voegt de publieke opinie eraan toe dat ‘Nederland het lachertje van Europa is geworden.’

21 mei