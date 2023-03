Wilfried Foesenek pakt met Achtmaal eerste zege en laat Sprundel naast periodetitel grijpen

Roosendaal­se Lijst ziet mogelijkhe­den voor voorstel­lin­gen openlucht­the­a­ter Vrouwenhof

ROOSENDAAL - Er zijn wel degelijk mogelijkheden om de voorstellingen in openluchttheater Vrouwenhof in Roosendaal door te kunnen laten gaan. Daar is Gert-Jan van Oosterbosch van de Roosendaalse Lijst van overtuigd.