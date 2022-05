Wielrenner gewond bij botsing met taxibusje in Roosendaal

Kazerne, schietbaan en logistiek centrum Korps Commando­troe­pen gaan samen, maar blijven in regio

Het ministerie van Defensie wil de kazerne in Roosendaal, de nieuw te bouwen schietbaan in Ossendrecht en het logistiek centrum van het Korps Commandotroepen op één plek samenbrengen. Dit moet gebeuren op een nieuwe locatie, maar wel nog in de regio.

13 mei