Weer valt kermis Oud Gastel in het water

De kermis in het dorp vond traditioneel in augustus plaats, maar werd dit jaar verzet naar het tweede weekend van oktober. De exploitant legde uit dat het te moeilijk was om een succesvolle kermis te organiseren in de bouwvak, omdat veel inwoners dan op vakantie zijn. Het zou daarnaast een uitdaging zijn om hier voldoende attracties te krijgen. Oud Gastel kan namelijk lastig concurreren met grotere plaatsen .

Geen reden

Pas donderdagmiddag kreeg de gemeente tot haar teleurstelling te horen dat het ook dit weekend niet gelukt is om het evenement te organiseren. De exploitant wil nog niets over kwijt over de reden dat de kermis is afgezegd en zegt eerst met de gemeente in gesprek te willen. In Hoeven en Oudenbosch ging het evenement dit jaar wel door.