Weer noodverband bij brug over Molenbeek bij Nispen

In 2020 is de duiker in de Molenbeek bij de Antwerpseweg weggehaald en is de waterloop weer in beeld gebracht. En er is een nieuwe brug gelegd. Al snel bleek het talud bij de brug niet erg stabiel. Zand zakte naar beneden het water in. In januari 2021 kwam een toen 8-jarig meisje in het drijfzand terecht. Dankzij het snelle optreden van Nispenaar Michel van Zitteren kon ze worden gered.