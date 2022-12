Warm welkom in warme kamers: ‘Eenzaamheid speelt grotere rol dan kou’

De nieuwe Brink wordt hoe dan ook héél anders dan het oude zorgcom­plex

ROOSENDAAL - Hoe de ‘nieuwe Brink’ er precies uit zal zien is nog onzeker. Maar dat die een totaal ander karakter krijgt is duidelijk. ,,Misschien komt er wel een restaurant waar buurtbewoners ook kunnen eten. Of een bibliotheek.”

