Wandelen op recept gaat van start in Roosendaal: ‘Het zou verplicht moeten zijn’

Wandelen levert volgens onderzoeken een positieve bijdrage aan de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Vanuit dit standpunt is wandelcoach Daphne Buijk in samenwerking met huisartsenpraktijk Van Rijn, de gemeente en Adapt gestart met een wandelgroep.

Tijdens de onlangs gehouden kick off verklaarde Daphne dat ze na 13 jaar werken in de psychiatrie in een dip raakte: ,,Toen ervaarde ik hoe heilzaam wandelen was. Om dit met anderen te kunnen delen besloot ik me om te scholen tot wandelcoach.’’

Buijk zocht contact met huisarts Boukje van Rijn die drie jaar terug tijdens een diabeteschallenge had gezien hoe wandelen de gezondheid positief beïnvloedde. Corona maakte echter een eind aan deze eerste challenge. Buijk vertelt dat de eerste wandelgroep voorlopig gekoppeld is aan praktijk Van Rijn.

Op recept

Maar ze hoopt op een olievlekwerking naar andere huisartspraktijken. ,,Wandelen op recept is ons uitgangspunt. Van de patiënten die de huisarts bezoeken, komt 80 procent met vragen of klachten die te linken zijn aan leefstijl, beweging of eenzaamheid.’’

De wandelgroep gaat wekelijks een uur wandelen in de natuur waarbij rekening wordt gehouden met de conditie van de deelnemers. ,,Als de groep groot wordt, splitsen we die in twee groepen van verschillend niveau. Wanneer meerdere praktijken zich aansluiten hopen we alle dagen van de week een groep aan te bieden.’’

De eerste groep is van start gegaan met dertien wandelaars. Sommige deelnemers wandelen hiernaast ook zelfstandig. Lopen in een groep geeft echter saamhorigheidsgevoel. Buijks opzet is om iedere wandeling vergezeld te laten gaan van een zorgprofessional. Daarnaast biedt iedere zes weken een zorgprofessional een themabijeenkomst aan. ,,Ik ben alleen aanspreekpunt, zet de route ut en bewaak de veiligheid.’’

Veilig gevoel

Een van de gezondheidscoaches is verpleegkundige somatiek Gretha Gorter: ,,Ik heb veel ervaring met mensen boven de 40 of mensen met gezondheidsproblemen. Ik ga mee om mensen een veilig gevoel te geven of advies. Maar we geven geen individueel consult tijdens de wandeling. Daar kan een afspraak voor gemaakt worden. Ik ben ook geen vervanging van een arts!’’

De wandelgroep kan middels subsidie gratis worden aangeboden. De wandeling start iedere dinsdag om 13.30 uur vanaf Aleco op Vierhoeven. Gorter adviseert deelnemers voor zichzelf een ‘spinnenweb’ vragenlijst in te vullen via ipn.nl en na twee maanden te kijken of er iets veranderd is. ,,Gezondheid is meer dan niet ziek zijn’’, betoogt Gorter. ,,Wandelen zou verplicht moeten zijn want dan kan de ziekenverzekering premie waarschijnlijk een eind omlaag!’’