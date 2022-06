Waarom staat Leemstraat niet in Top 20 gevaarlijke straten in Roosendaal?

889 kilo cocaïne gevonden in Roosendaal­se container; waarde van bijna 44,5 miljoen euro

ROOSENDAAL - In een container in Roosendaal is half mei van dit jaar 889 kilo cocaïne gevonden. De vondst maakt deel uit van de meer dan 6000 kilo cocaïne- en heroïnevondst door de douane afgelopen maand in de omgeving van de Rotterdamse haven. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De straatwaarde van de vondst is bijna 44,5 miljoen euro.

9 juni