Waar gaan die verkiezingen in Roosendaal over? Dit vinden de partijen zelf

,,Over het algemeen gaat het goed in Roosendaal. Dat geldt echter niet voor iedereen. Bovendien staan we voor grote uitdagingen. We willen meer woningen voor jong en oud, meer groen in de wijken en investeren in onze kwetsbare wijken om de leefbaarheid te verbeteren. Ook willen we Roosendaal aantrekkelijk maken voor de jongeren. Bijvoorbeeld door voldoende kwalitatieve mogelijkheden voor sport, cultuur en evenementen. Zo denken we dat alle inwoners zich 100% thuis voelen in hun eigen wijk of dorp.”