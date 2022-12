Vuurwerkshow in Roosendaal nu bij het Zwaaigat

Douane onder­schept bijna 10 miljoen illegale sigaretten op A58 bij Wouw

De douane heeft woensdag bijna tien miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Douaniers ontdekten de lading in een vrachtwagen die een dag eerder aan de kant gezet was bij een politiecontrole op de A58, bij Wouw in Noord-Brabant.

