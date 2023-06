Vrachtwagenchauffeur botst tegen politiewagen langs A58 en rijdt door, aangehouden na positieve blaastest

Politie­baas Lisette van Os gooide drones, dna-spray en afgepakte Duitse huurwagens in de strijd tegen criminali­teit in Roosendaal

ROOSENDAAL - Als Lisette van Os in augustus 2020 aantreedt als baas van het ‘rustige’ politiegebied Roosendaal, kan ze niet bevroeden welke vuurdoop haar te wachten staat. Na amper drie maanden draaien de landelijke nieuwscamera’s bij de eerste grote vuurwerkrellen in Roosendaal, in de Philipswijk en Langdonk.