Vox Jubilans brengt kerstsfeer tot leven

Naber geeft toe dat corona ook bij Vox Jubilans sporen heeft nagelaten. ,,Maar met onze 50 leden en 19 projectleden hebben we hard gewerkt om de stemmen weer op niveau te krijgen. Want ons kerstconcert heeft altijd een speciale sfeer. Ook de burgemeester en wethouders zijn uitgenodigd. Omdat de kerk in andere handen overgaat, houdt pastoor Marc Lindeijer een afscheidswoordje.’’

Onder leiding van Gunita Kronberga brengt het koor een gevarieerd programma met Poolse kerstliederen, muziek van John Rutter en bekende nummers als Tollite Hostias van Saint Saëns, de spiritual Go tell it on the mountains, het Hallelujah van Händel en het Transeamus van Hubert Cuypers. Ook is er ruimte voor samenzang. Verder werken mee sopraan Martine van de Kar en organiste Tannie van Loon. Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten kosten inclusief consumptie 15 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis.