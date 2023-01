Voorlopig geen nieuwe huisvesting voor basisscholen De Regenboog en De Bukehof Oudenbosch

OUDENBOSCH - De leerlingen van basisscholen De Regenboog en De Bukehof in Oudenbosch moeten nog zeker een jaar of vijf blijven zitten waar ze zitten. De herhuisvesting is op dit moment te duur.

Dat concludeert het college van de gemeente Halderberge na een haalbaarheidsonderzoek. Hierin zijn verschillende alternatieven onderzocht voor de verouderde gebouwen. Alle alternatieven blijken tussen de 9 en 12 miljoen euro te kosten. En dat is een investering die het college nu niet kan ophoesten.

Geld voor uitbreidingen

Dat klinkt nogal tegenstrijdig omdat het college eerder miljoenen heeft uitgetrokken voor het onderwijs, erkent wethouder Thomas Melisse. Maar die miljoenen zijn al bestemd voor andere plannen. De uitbreidingen van basisscholen ‘t Bossche Hart, Uniek en De Klinkert kosten zo'n 9 miljoen, maar zij barsten nu al bijna uit hun voegen.

Daar bovenop komt nog eens bijna 21 miljoen euro voor de vernieuwbouw van het Oudenbossche Markland College.De gemeente steekt dus de komende jaren zo'n 30 miljoen euro in het Halderbergse onderwijs en ook nog eens forse bedragen in het religieus erfgoed en de dorpshuizen. Dit kan de gemeente ophoesten, maar daarmee is de pot voor verdere investeringen leeg. ,,Daarom moeten we even op de rem trappen voor een nieuwe vestiging voor deze scholen”, vertelt de wethouder.

Ze voldoen aan de regels

De wethouder snapt dat dit een teleurstellende boodschap is voor de schoolbesturen en de ouders. Maar hoewel de gebouwen verouderd en niet echt duurzaam zijn, voldoen de scholen nog gewoon aan de wettelijke regelgeving. En ze staan ook goed bekend vanwege de kwaliteit van het onderwijs. ,,Wij hebben niet de verwachting dat we de scholen tekort doen, want ze zijn nu al heel goed", zegt Melisse.

Het college wil daarom plannen voorlopig uitstellen tot 2027. Melisse: ,,We zeggen dus niet dat we het niet gaan doen, maar nu even niet.”